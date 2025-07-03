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Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки
03.07.2025 10:15
Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение во взяточничестве.
Антикоррупционный комитет уже передал дело в суд после завершения предварительного расследования. Его также обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности.
По данным следствия, в 2000 по 2018 в период пребывания на посту министра обороны, премьер-министра, а затем президента год Саргсян параллельно занимался предпринимательской деятельностью, несмотря на то, что это запрещено законом. Кроме того, он подозревается в использовании служебного положения для создания коммерческих компаний через доверенных лиц, акции которых впоследствии были переданы в качестве взяток.
Сейчас дело передано в Антикоррупционный суд.
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