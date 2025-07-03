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Грузинские футбольные клубы готовятся к еврокубкам


03.07.2025   14:37


Грузинские клубы готовятся к матчам еврокубковых турниров Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Конференций. Началась продажа на домашние матчи команд "Иберия" (Тбилиси) и "Торпедо" Кутаиси.

8 июля в 20.00 столичная "Иберия" (бывш. "Сабуртало") принимает сильный шведский «Мальмё», один из самых сложных противников, который мог достаться в этом раунде. Букмекеры отдают победу гостям, а на выигрыш тбилиссцев ставки принимаются 1 к 6.2
Билеты стоимостью от 5 лари здесь (https://abaula.ge/en/events/0197c68c-a382-703c-a3d4-9b8d333e4aaf)

В Лиге Конференций 10 июля «Торпедо» Кутаиси сыграет дома с казахстанским «Ордабасы». Букмекеры считают, что голов будет много, но шансы на победу у команд равные.
Билеты от 10 лари здесь (https://tkt.ge/event/487311/uefas-konferens-liga-torpedo-qutaisi-ordabasi)

«Дила» из Гори 17 июля примет дома с люксембургский «Расинг», билеты поступят в продажу позже. А обладатель кубка Грузии, команда «Спаэри», местной второй лиги, начинает со второго этапа против австрийской "Аустрии" (домашний матч в Тбилиси состоится 31.07.).


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