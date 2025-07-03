Член «Нацдвижения»: политические силы, которые отказываются от бойкота должны исправить фокус

03.07.2025 14:54





Заместитель генерального секретаря «Национального движения» Ираклий Павленишвили прокомментировал заявление лидера «Сильной Грузии» Мамуки Хазарадзе о том, что «ряд представителей оппозиционных партий нацелились на него» и призыв к участию в выборах в органы местного самоуправления.



«Речь идет о человеке, который является политическим заключенным, но политическое заключение не является иммунитетом для его политической силы. Когда политическая сила выходит из борьбы и, наоборот, не вступает, она хочет нормализовать режим, в том числе ослабить международное давление, в таком случае, конечно, эта сила получит соответствующую реакцию и ответ, в том числе и от нашей политической силы.



Это не нападение, это просто констатация факта. Если кто-то думает, что мы будем молчать, если они предают общей борьбой и протестом, они очень ошибаются.



Те политические силы, которые предают курс, признанный и выбранный политзаключенными, оппозиционные силы, те, кто намерен сотрудничать с так называемым правительством в будущем, кто отказывается от политики бойкота и несотрудничества, те, кто больше не говорит, что выборы не отменены, эти люди должны исправить фокус. В итоге получается так, что они осмеливаются говорить, что у нас есть фокус, который нужно исправить», — заявил Ираклий Павленишвили.



Напомним, Мамука Хазарадзе распространил письмо из заключения, в котором он говорит, что даже в ограниченном информационном пространстве чувствует, что ряд представителей оппозиционных партий объявляют кампанию против него.



«Я не знаю, почему кто-то решил, что на нас можно так влиять?! Похоже, кто-то посчитал весь этот диалог и обращение друг к другу нашей слабостью. Здесь я скажу ясно — мягко говоря, эта ситуация досадная и никакое такое давление, кампания не может повлиять на наше решение, нравится это кому-то или нет», — написал Хазарадзе.



Источник: SOVA

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