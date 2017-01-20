Россия будет полностью контролировать воздушное пространство Грузии

20.01.2017 13:17 «На территории 102-ой военной базы в армянском Гюмри Россия разместила радиолокационные комплексы «Небо-М». Информацию об этом распространяют российские СМИ. Этот ультрасовременный радиолокационный комплекс позволит России контролировать большую часть воздушного пространства Турции, Ирака, Ирана, Азербайджана и Грузии», - пишет газета «Резонанси».



«По словам российского военного эксперта Евгения Даманцева, такое решение российская сторона приняла с учетом тех угроз, которые есть в Закавказье. «На этом направлении наблюдается особо высокая активность тактической и стратегической разведывательной авиации ВВС США, базирующейся на турецких и аравийских авиабазах, а в перспективе будут всё чаще проводиться испытания турецких оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Йылдырым». Это и постоянно возрастающая военная угроза со стороны Грузии, которая планирует разместить на военной базе Вазиани крупный контингент Объединённых ВС НАТО в составе бронетанковых подразделений и нескольких батарей комплексов «Patriot PAC-3» или «SAMP-T»», - отмечает Евгений Даманцев. По словам грузинских экспертов, разговоры о грузинской угрозе в адрес России нереальны», - отмечает издание.



«В Москве уже много лет говорят о размещении американских и натовских ракетных комплексов и военных баз в Грузии. Однако, как видите, они ошибаются. На Западе сейчас в приоритетах другие вопросы, особенно после победы Дональда Трампа на выборах. Сейчас они пребывают в неопределенности и о размещении какой-либо западной военной базы в ближайшем будущем речи не идет. Что касается России, ей никто не угрожает. Это она является главным источником угрозы, особенно для нашего региона», - заявил в беседе с корреспондентом издания военный обозреватель Георгий Инаури.



«По его словам, размещение комплексов «Небо-М» на территории Армении больше отвечает интересам Еревана. Азербайджан получил на вооружение современные и довольно эффективные израильские зенитно-ракетные комплексы «Iron Dome». Это позволяет ему перекрыть путь оперативно-тактическим комплексам «Искандер», которые Москва передала Армении. Вместе с тем, 30 июня 2016 года Россия и Армения заключили договор о том, что воздушное пространство Армении входит в единую систему противовоздушной обороны России. Следовательно, официальные Ереван и Москва не видят ничего странного и незаконного в том, если на 102-ой военной базе в Гюмри будут находиться комплексы «Небо-М», - заключает издание.















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