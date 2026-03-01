Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ильхам Алиев направил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану


01.03.2026   17:32


Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования своему иранскому коллеге Масуду пезешкиану.

«Дорогой господин президент, мы глубоко опечалены трагической кончиной Верховного Лидера Исламской Республики Иран, аятоллы Сейеда Али Хаменеи. В связи с этой тяжелой утратой мы выражаем Вам, семье покойного и дружественному иранскому народу наши глубочайшие соболезнования и желаем Вам терпения и выдержки.

Аятолла Сейед Али Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни иранского государства и общества, занимая особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его смерть — большая потеря для Ирана. В этот трудный день мы желаем дружественному и братскому иранскому народу мира, стабильности и процветания», — говорится в письме Алиева.


