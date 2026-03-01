Посольство Грузии в Израиле предоставляет информацию о пунктах пересечения границы для граждан Грузии

Посольство Грузии в Израиле предоставляет информацию о пунктах пересечения границы для граждан Грузии, желающих покинуть страну.



«Обращаем ваше внимание на рекомендации Государства Израиль: в связи с текущей ситуацией в стране воздушное пространство Израиля в настоящее время закрыто. Желающие покинуть страну могут сделать это по суше – через Египет или Иорданию.



В случае с Египтом, гражданин может пересечь границу через пограничный переход Менахем Бегин-Таба, круглосуточный наземный пограничный переход, расположенный недалеко от Эйлата. До пограничного перехода можно добраться на автомобиле и/или автобусе/поезде.



Для въезда в Египет необходимы виза и разрешение на передвижение внутри страны, которые можно получить на египетской границе: визовая наклейка стоит 25 долларов США; разрешение на передвижение внутри страны — 21 доллар США. От границы до Шарм-эль-Шейха ходит такси/маршрутка – поездка занимает приблизительно 2 часа 30 минут. Из Шарм-эль-Шейха в Грузию можно вылететь самолетом (есть прямые рейсы). При необходимости, номер горячей линии посольства Грузии в Египте: +20 10 97966074;



В случае с Иорданией, пограничный переход имени Ицхака Рабина открыт для пассажиров с 08:00 до 20:00, а для автомобилей — до 19:00. При необходимости он может перейти на круглосуточный режим работы. При выезде из Израиля гражданин оплачивает сбор за выезд в размере 122 шекелей. Чтобы избежать очередей, рекомендуется оплатить сбор заранее. Для въезда в Иорданию требуется виза, которую можно получить на иорданской границе. Стоимость визы составляет приблизительно 70 долларов США. До пограничного перехода можно добраться на такси и/или автобусе/поезде. Время в пути от пограничного перехода до Аммана составляет приблизительно четыре часа.



Возможно вылететь самолетом из Аммана в третью страну. При необходимости номер горячей линии посольства Грузии в Иордании: +962 797 299 799;



На данном этапе все остальные наземные пограничные переходы закрыты. Пожалуйста, перед поездкой проверьте информацию о статусе пересечения границы на следующей странице — www.iaa.gov.il», – говорится в сообщении посольства Грузии в Израиле.







