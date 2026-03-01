|
|
|
Из международных аэропортов Тбилиси и Батуми отменено более 20 рейсов
01.03.2026 15:40
Из-за текущих событий в регионе из международных аэропортов Тбилиси и Батуми отменено в сумме более 20 рейсов. Об этом «Бизнеспрессньюс» сообщили в объединении аэропортов.
По их данным, 1 марта из аэропорта Тбилиси не будут выполнены 17 рейсов. Что касается Батуми, то отменены запланированные сегодня 4 рейса.
Из Тбилисского международного аэропорта не будут выполнятся полеты по следующим направлениям: Тель-Авив - 7 рейсов; Шарджа - 2 рейса; Дубай - 3 рейса; Доха - 3 рейса; Абу-Даби -1 рейс; Кувейт -1 рейс.
Кроме того, отменены 4 рейса из Батумского международного аэропорта в направлении Тель-Авива.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна