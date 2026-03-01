Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из международных аэропортов Тбилиси и Батуми отменено более 20 рейсов


01.03.2026   15:40


Из-за текущих событий в регионе из международных аэропортов Тбилиси и Батуми отменено в сумме более 20 рейсов. Об этом «Бизнеспрессньюс» сообщили в объединении аэропортов.

По их данным, 1 марта из аэропорта Тбилиси не будут выполнены 17 рейсов. Что касается Батуми, то отменены запланированные сегодня 4 рейса.

Из Тбилисского международного аэропорта не будут выполнятся полеты по следующим направлениям: Тель-Авив - 7 рейсов; Шарджа - 2 рейса; Дубай - 3 рейса; Доха - 3 рейса; Абу-Даби -1 рейс; Кувейт -1 рейс.

Кроме того, отменены 4 рейса из Батумского международного аэропорта в направлении Тель-Авива.


