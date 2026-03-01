МИД Грузии: Мы с глубокой обеспокоенностью следим за ситуацией на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Грузии с глубокой обеспокоенностью следит за ситуацией на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространённом в социальной сети.



«Мы подчёркиваем важность дипломатических усилий с целью деэскалации и обеспечения стабильности в регионе», - говорится в заявлении МИД Грузии на странице в социальной сети X.



Ведомство также призывает граждан Грузии соблюдать официальные рекомендации и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.



«Наши посольства в регионе продолжают полноценно функционировать и готовы при необходимости оказать помощь гражданам Грузии», - отмечается в заявлении.





