МИД Грузии: Мы с глубокой обеспокоенностью следим за ситуацией на Ближнем Востоке


01.03.2026   13:44


Министерство иностранных дел Грузии с глубокой обеспокоенностью следит за ситуацией на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространённом в социальной сети.

«Мы подчёркиваем важность дипломатических усилий с целью деэскалации и обеспечения стабильности в регионе», - говорится в заявлении МИД Грузии на странице в социальной сети X.

Ведомство также призывает граждан Грузии соблюдать официальные рекомендации и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

«Наши посольства в регионе продолжают полноценно функционировать и готовы при необходимости оказать помощь гражданам Грузии», - отмечается в заявлении.


