МИД Грузии: Мы с глубокой обеспокоенностью следим за ситуацией на Ближнем Востоке
01.03.2026 13:44
Министерство иностранных дел Грузии с глубокой обеспокоенностью следит за ситуацией на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространённом в социальной сети.
«Мы подчёркиваем важность дипломатических усилий с целью деэскалации и обеспечения стабильности в регионе», - говорится в заявлении МИД Грузии на странице в социальной сети X.
Ведомство также призывает граждан Грузии соблюдать официальные рекомендации и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
«Наши посольства в регионе продолжают полноценно функционировать и готовы при необходимости оказать помощь гражданам Грузии», - отмечается в заявлении.
