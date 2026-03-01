Вступили в силу изменения в законе «О трудовой миграции»

По данным Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, для того чтобы иностранный гражданин мог легально работать или осуществлять трудовую/предпринимательскую деятельность, в том числе дистанционно, ему нужно получить «право на трудовую деятельность».



Согласно информации ведомства, разрешения на трудовую деятельность для иностранцев выдаются Государственным агентством содействия занятости.



«Процесс выдачи права на трудовую деятельность полностью электронный. Лица, получающие сервис, должны загрузить необходимые документы на портал



Если иностранный гражданин уклоняется от норм, установленных законом о трудовой миграции, это повлечет штрафы как для работника, так и для работодателя, включая финансовые штрафы для самозанятых иностранцев», говорится в информации.





