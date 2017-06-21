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Шойгу летает в сопровождении американской авиации


21.06.2017   21:36
Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили борт министра обороны России Сергея Шойгу. На этот раз это произошло, когда он летел из Калининграда. Самолеты альянса следовали на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться. Об этом передает ТАСС.

Во время полета к эскорту российского лайнера присоединились истребители-бомбардировщики Су-34. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

В Калининграде Шойгу был на выездном заседании​ коллегии Минобороны по вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.

Ранее сегодня истребитель F-16, принадлежащий НАТО, приблизился к самолету министра обороны России Сергей Шойгу, когда он следовал в Калининград.

В этот момент самолет пролетал над нейтральными водами Балтийского моря. Между F-16 и самолетом ВКС России встал один из истребителей Су-27 из эскорта Шойгу.​ Су-27 продемонстрировал F-16 свое вооружение, качнув крыльями, после чего самолет НАТО удалился.






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