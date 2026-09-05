Глава МИД Грузии провела ознакомительную встречу с послом Германии

05.09.2026 10:53





По информации Министерства иностранных дел Грузии, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Германии в Грузии Барбарой Фосс.



Как сообщили в ведомстве, в ходе встречи обсуждались отношения между Грузией и Германией. Также речь шла об отношениях с Евросоюзом.



«Стороны говорили о протекающих в Грузии и регионе процессах. Были подчеркнуты вызовы безопасности и значение мира. Министр иностранных дел Грузии пожелала послу Германии успехов в дальнейшей деятельности и выразила надежду, что она внесёт позитивный вклад в развитие отношений между двумя странами», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





