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Глава МИД Грузии провела ознакомительную встречу с послом Германии


05.09.2026   10:53


По информации Министерства иностранных дел Грузии, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Германии в Грузии Барбарой Фосс.

Как сообщили в ведомстве, в ходе встречи обсуждались отношения между Грузией и Германией. Также речь шла об отношениях с Евросоюзом.

«Стороны говорили о протекающих в Грузии и регионе процессах. Были подчеркнуты вызовы безопасности и значение мира. Министр иностранных дел Грузии пожелала послу Германии успехов в дальнейшей деятельности и выразила надежду, что она внесёт позитивный вклад в развитие отношений между двумя странами», - говорится в информации.


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