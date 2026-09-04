Ambassadori Island Batumi принял 50 пилотов частной авиации из США и Европы

04.09.2026 22:46





Проект Ambassadori Island Batumi принял 50 пилотов частной авиации, прибывших в Грузию из США и разных стран Европы.

Гости приехали в страну для участия в официальном открытии Ambassadori Aviation Village в Кахети.



Во время визита в Батуми пилоты ознакомились с островом, текущими строительными работами и планами дальнейшего развития проекта. Отдельное внимание уделили будущей авиационной инфраструктуре.



После посещения Батуми группа продолжит поездку в Кахети, где примет участие в официальном открытии Ambassadori Aviation Village.





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