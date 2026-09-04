|
|
|
Ambassadori Island Batumi принял 50 пилотов частной авиации из США и Европы
04.09.2026 22:46
Проект Ambassadori Island Batumi принял 50 пилотов частной авиации, прибывших в Грузию из США и разных стран Европы.
Гости приехали в страну для участия в официальном открытии Ambassadori Aviation Village в Кахети.
Во время визита в Батуми пилоты ознакомились с островом, текущими строительными работами и планами дальнейшего развития проекта. Отдельное внимание уделили будущей авиационной инфраструктуре.
После посещения Батуми группа продолжит поездку в Кахети, где примет участие в официальном открытии Ambassadori Aviation Village.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна