Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ambassadori Island Batumi принял 50 пилотов частной авиации из США и Европы


04.09.2026   22:46


Проект Ambassadori Island Batumi принял 50 пилотов частной авиации, прибывших в Грузию из США и разных стран Европы.
Гости приехали в страну для участия в официальном открытии Ambassadori Aviation Village в Кахети.

Во время визита в Батуми пилоты ознакомились с островом, текущими строительными работами и планами дальнейшего развития проекта. Отдельное внимание уделили будущей авиационной инфраструктуре.

После посещения Батуми группа продолжит поездку в Кахети, где примет участие в официальном открытии Ambassadori Aviation Village.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна