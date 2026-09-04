Саакашвили пожаловался на поведение Мелия в тюрьме

04.09.2026 21:32





Находившийся в Руставской тюрьме третий президент Михаил Саакашвили пожаловался на поведение своего бывшего соратника, экс-председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, который отбывает срок в том же пенитенциарном учреждении.



По словам Саакашвили, при каждом его проходе по коридору тюремного блока Мелия устраивает громкие перформансы с использованием нецензурной лексики.



«(…) И наконец, Никанор Мелия. Да-да, тот самый Мелия, который когда-то клялся моим солнцем, а теперь при каждом моем проходе по коридору из своей камеры во весь голос посылает матерные ругательства — точь-в-точь как в Глдани меня материли уголовники. Поскольку кроме брани он никаких других звуков не издает, точно сказать, чего он хочет, я не могу. На что местные конвоиры тоже совершенно открыто злятся и называют его разными нелицеприятными словами», — говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.



Ника Мелия находится в Руставской тюрьме с мая 2025 года. За последний год его признали виновным по трем уголовным делам — за неуважение и оскорбление судьи, а также отказ от сотрудничества с парламентской комиссией, изучавшей возможные преступления правительства «Единого национального движения». С учетом принципа поглощения сроков, датой его выхода на свободу считается конец 2026 года. Срок тюремного заключения Саакашвили по сумме уже вынесенных приговоров (по делам о превышении полномочий, растрате госсредств и незаконном пересечении границы) установлен до 2034 года. Сейчас и против Мелия, и против Саакашвили продолжается рассмотрение других уголовных дел.



Мелия возглавлял основанное Саакашвили «Единое национальное движение» в 2020–2023 годах, но покинул партию на фоне внутрипартийного конфликта, где выступал за ограничение влияния экс-президента. Позже он вместе с Никой Гварамия основал партию «Ахали».



В этом году Саакашвили и Мелия вступили в публичное противостояние — через социальные сети они обменивались обвинениями во лжи, предательстве и тайных договоренностях с «Грузинской мечтой».



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