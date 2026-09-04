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Жительница Телави получила тяжелейшие раны лица и тела при нападении своего питбуля


04.09.2026   21:30


Собака была настолько агрессивной, что прибывшим полицейским пришлось открыть огонь на поражение.

По данным Ambebi.ge, собака неожиданно напала на 50-летнюю женщину.

«Я такого никогда не видел, все было в крови. У женщины шла кровь с ног, с лица, с щеки и из области глаз. Не знаю, что произошло, но собака была настолько агрессивной, что не отпускала, пока в нее не выстрелили», — рассказал журналистам один из очевидцев.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. У женщины, в частности, было серьезно повреждено лицо и область глаза. Ей провели операцию, чтобы сохранить зрение.

По последним данным, состояние пациентки стабильное.

Полиция начала расследование.

Ранее правительство Грузии ввело трехлетний мораторий на разведение пород, считающихся опасными без правильной дрессировки. На первом месте в списке идет • американский питбультерьер.


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