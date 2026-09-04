Саакашвили описал тюремные будни: Гарибашвили, Лилуашвили, Бурчуладзе и Мелия

04.09.2026 21:16





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о буднях в Руставской тюрьме №12, где отбывают наказание он и другие политические лидеры.



На своей страничке в Facebook Саакашвили опубликовал пост, в котором с иронией и сарказмом упоминаются бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, экс-глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, оперный певец и один из лидеров протестов осени 2025 года Паата Бурчуладзе и один из основателей оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Мелия, который в прошлом был преемником Саакашвили на посту председателя «Единого национального движения».



«Хочу признаться, что как «смотрящий» этой тюрьмы вот уже пять лет — да, грузины, вот уже пять лет вы безропотно терпите мое пребывание здесь, — всё настолько смешалось, что я перестал узнавать это место.



«Премьер-министр», он же «агент Франции», «Три-Три Антуан» Гарибашвили из камеры умоляет Иванишвили: «Не убивай меня!» К нему не пускают членов семьи. Он страшно раскаивается, что в свое время упразднил службу Лонды Толорая [Службу государственного инспектора] (из-за меня), и грезит о том, чтобы Народным защитником снова была Нино Ломджария, а не его ставленник Иоселиани.



Лилуашвили, который напуган не меньше, поскольку достоверно знает, каким образом в этом тюремном корпусе подмешивают в еду яд из тяжелых металлов.



Бывший министр, «разоблачитель и доносчик на мафию» Бурчуладзе, который в присутствии тюремных служащих во всеуслышание расхваливает меня, твердит, что я «гений» и что лучшего лидера у Грузии не было, передает всяческие приветы и восхищается, мол, «у него компьютер вместо головы». Хвастается тем, что якобы «только мы с Мишей прыгали с парашютом в бытность министрами».



И под конец — Никанор Мелия, да-да, тот самый Мелия, который когда-то молился на меня, а теперь при каждом моем проходе по коридору во все горло кроет меня отборным матом из камеры (точь-в-точь как уголовники крыли меня матом в Глдани). Поскольку, помимо мата, он никаких звуков не издает, не берусь сказать, чего именно он добивается. Здешний конвой этим фактом неприкрыто раздражен и награждает его весьма нелестными прозвищами.



Ну и наконец я, нашедший для себя функцию политинформатора: каждый второй вечер, взобравшись на табуретку у тюремного оконца, я читаю лекции о российско-грузинских отношениях собравшимся во дворе конвоирам и узникам соседнего корпуса, а те слушают меня с неподдельным интересом.



Прибавьте к этому ежедневный сход ворон ровно в 6 часов вечера с истошным карканьем, пока настоящий соловей Паата Бурчуладзе томится в безмолвии за решеткой, — получается совершеннейшая картина «Пролетая над гнездом кукушки» (flying over the cuckoo’s nest). Стоит ли удивляться, что если прежде психиатр заглядывал раз в сто лет, то сейчас он буквально дежурит в нашем блоке, хотя прописанные «таблетки глюкозы», похоже, уже никого не спасают.



К тому же, судя по всему, забастовал и местный водопровод: в тюрьме уже третьи сутки нет воды», — пишет Саакашвили в соцсети.



СОВА

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