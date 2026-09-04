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Стали известны подробности убийства россиянина в Тбилиси


04.09.2026   21:30


О них сообщает телеграм-канал Baza.

По их данным, погибший —37-летний Дмитрий Шереметьев — тренер морских млекопитающих из севастопольского дельфинарии.

Baza пишет, что Дмитрий гулял с друзьями, когда к их компании подсел незнакомец, который выманил убитого в тёмное место без камер и напал на него. На теле погибшего обнаружены множественные ножевые ранения, порезы и следствия жестокого избиения.

По их же сведениям, нападавший, — гражданин Армении, — украл деньги и телефон, а также снял с убитого кроссовки и попытался скрыться, но был задержан на границе с Арменией.


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