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Стали известны подробности убийства россиянина в Тбилиси
04.09.2026 21:30
О них сообщает телеграм-канал Baza.
По их данным, погибший —37-летний Дмитрий Шереметьев — тренер морских млекопитающих из севастопольского дельфинарии.
Baza пишет, что Дмитрий гулял с друзьями, когда к их компании подсел незнакомец, который выманил убитого в тёмное место без камер и напал на него. На теле погибшего обнаружены множественные ножевые ранения, порезы и следствия жестокого избиения.
По их же сведениям, нападавший, — гражданин Армении, — украл деньги и телефон, а также снял с убитого кроссовки и попытался скрыться, но был задержан на границе с Арменией.
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