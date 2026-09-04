В Тбилиси задержали мужчину, который выдавал себя за адвоката

04.09.2026 21:30





В Тбилиси задержали мужчину, который выдавал себя за адвоката и выманил у иностранцев 58 000 лари



Сотрудники полиции Тбилиси задержали мужчину по обвинению в мошенничестве в крупном размере, изготовлении и использовании поддельного официального документа.



По данным следствия, обвиняемый представлялся иностранным гражданам адвокатом и обещал помочь им подготовить документы для получения вида на жительство и права на работу в Грузии.



За свои услуги он получил от потерпевших 58 000 лари, однако обещанного не выполнил и, как утверждает МВД, присвоил деньги.



После того как иностранцы потребовали вернуть средства, мужчина, по версии следствия, изготовил поддельный документ о банковском переводе и пытался убедить потерпевших, что якобы уже вернул им деньги.



Подозреваемого задержали на основании решения суда.



Расследование ведётся по статьям 180 и 362 УК Грузии — мошенничество и изготовление/использование поддельного официального документа.



Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы.





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