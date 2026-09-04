Во II втором квартале 2026 товарооборот бизнес-сектора вырос на 11,9%

04.09.2026 22:21





Во II втором квартале 2026 товарооборот бизнес-сектора вырос на 11,9% до 67,5 млрд лари. Рост также наблюдался и в стоимости продукции, выпускаемой сектором, — 25,7 млрд лари, что на 10,7% прошлогодних показателей.



На крупные предприятия пришлось 69,8% от общего оборота, на средние — 11,6%, а на малые — 18,6%. Распределение по стоимости продукции выглядит иным образом: 48,6% — крупные компании, 23,6% — средние и 27,8% — малые.



Общий объём закупок товаров и услуг предприятиями составил 32,5 млрд лари (+4,9%), а покупок с целью перепродажи — 19,4 млрд лари (+9,3%).



Среднее число занятых в секторе оценивается 828,4 тыс. человек (+4,1%), из которых 43,8% составляли женщины и 56,2% – мужчины.



Крупные предприятия обеспечивали работой 42,6% от общего числа занятых, средние — 19,7%, а малые — 37,7%. Суммарно сектор потратил на зарплаты сотрудникам 5,8 млрд лари (+10,3%), средняя з/п составила 2 471,5 лари (+153,8 лари).



Средняя месячная заработная плата по размеру предприятий:



• Крупный бизнес — 2 622,8 лари

• Средний бизнес — 2 918,9 лари

• Малый бизнес — 1 972,3 лари



А вот как выглядят доли разных отраслей в общем обороте бизнес-сектора:



• Искусство, развлечения и отдых — 36,5%

• Торговля (включая ремонт автомобилей и мотоциклов) — 32,4%

• Обрабатывающая промышленность — 8,1%

• Транспорт и хранение — 4,8%

• Строительство — 4,8%

• Информационные и коммуникационные технологии — 3,4%

• Прочие отрасли — 10,0%





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