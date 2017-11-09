США выделят 5 млрд долларов на противодействие России

09.11.2017 13:30 Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали ежегодный акт о Национальной обороне (National Defense Authorization Act), который определяет политику и бюджет Пентагона на предстоящий финансовый год (начался в США 1 октября).



Как следует из документа, который размещен на сайте сенатского комитета, в общей сложности Пентагон выделит около 5 млрд долларов на "противодействие агрессии со стороны России". Эти расходы заложены в бюджет американского Минобороны отдельной статьей.



Россия "вторглась" в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году, "увеличивает военную активность" в Арктике и Средиземноморье, а также "расширяет ядерную доктрину", попутно нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, говорится в отчете.



Эта политика сопровождается "дезинформацией, пропагандой и кибератаками" в рамках "гибридных военных операций", которые проводятся Москвой, констатирует Пентагон.



Для сдерживания России в Европе Вашингтон намерен выделить 4,6 млрд долларов, следует из акта о нацобороне.



В частности, 58 млн долларов пойдет "на меры в ответ на нарушение Россией договора РСМД". Как сообщал ранее Reuters, в Белом доме считают, что ракеты с дальностью от 500 от 5 тысяч км были размещены по крайней мере в двух точках на территории РФ.



Ответом Вашингтона, как следует из бюджета, станет "программа исследований и разработок" по собственной "наземной ракете средней дальности". Она при этом "не должна стать нарушением соглашения со стороны США".



100 млн долларов будет направлено "на повышение оборонного потенциала стран Балтии", говорится в акте.



Отдельной строкой в бюджете прописаны расходы на "полную модернизацию" ядерной триады США в ответ "на ядерные провокации со стороны России".



Кроме того, члены Сената и Палаты представителей также предложили американским многоканальным дистрибьюторам, включая операторов спутникового и кабельного телевидения, воздержаться от трансляции "контента, который принадлежит, контролируется или финансируется правительством РФ".



Телевизионным дистрибьюторам, помимо этого, рекомендовано не заключать договоров об аренде эфирного времени с производителями аналогичных программ. При этом российские госСМИ, включая телекомпанию Russia Today (RT) и новостной ресурс Sputnik, в документе прямо не называются.



Наконец, акт о Национальной обороне запрещает инвестиции Пентагона в двустороннее военное сотрудничество и предполагает подготовку ежегодных отчетов о "стратегии российской информационной войны".



Законодатели также ожидают от министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря США Рекса Тиллерсона разработку комплексного плана "по противодействию угрозе вредоносного воздействия со стороны РФ".















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