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Эрдоган: Безопасность Турции начинается в сирийских Алеппо и Идлибе, на Кипре, в Нахчыване, Батуми, на Балканах


06.01.2017   17:15
Никто не сможет разрушить единство и целостность Турции. Террористы и их пособники не достигнут своих целей, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает TRT.

По его словам, террористы не смогут разыграть национальную или религиозную карту в Турции.
«Турцию пытаются поставить на колени. Террористы атакуют страну со всех сторон. Враги пытаются всадить нож в спину турецкого народа. Но лучший ответ на это - героическая летопись турецкого народа. Подобные игры не пройдут!», - сказал президент.

Эрдоган отметил, что силы, которые не могут открыто бросить вызов Турции, пытаются действовать исподтишка. «Интересно, что те, кто ранее, не стыдясь, обвинял Турцию в отказе от борьбы с ДАИШ, сегодня требуют от Анкары прекратить антитеррористические операции в регионе. Анкаре советуют не вводить войска в Сирию далее, чем на 20 километров вглубь страны. Однако кто бы что ни говорил, мы продолжим идти по своему пути», - сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что Турция с самого начала сама решает свои проблемы. «Мы должны уничтожать угрозы в отношении Турции на корню. Ни на минуту нельзя забывать о том, что безопасность Турции начинается не в провинциях Газиантеп, Хатай, Карс или Артвин, а в сирийских Алеппо и Идлибе, на Кипре, в Нахичевани, Батуми, на Балканах», - сказал Эрдоган.






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