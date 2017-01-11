|
В Грузии оппозиция назвала «капитулянтским» договор правительства с «Газпромом»
11.01.2017 19:20
Оппозиция подвергла жесткой критике решение правительства Грузии подписать договор с «Газпромом». На заседании правительства было объявлено, что после трех раундов переговоров грузинская сторона согласилась подписать соглашение, согласно которому, стоимость транзита российского газа в Армению через территорию Грузии будет оплачиваться не газом, как это было до этого, а в денежной форме.
Представители бывшей партии власти «Единое нацдвижение» назвали договор с «Газпромом» «предательским» и «капитулянтским». По мнению депутата парламента Серги Капанадзе, этот договор означает потерю Грузией рычага, существующего в отношениях с Россией. «Правительство дает России еще один инструмент для давления на Грузию», - уверен депутат.
«Заключение договора с Россией по транзиту газа является капитулянтским действием, это преступление. Я могу уверенно заявить, что у Грузии некомпетентная и коррумпированная власть, так как нет никаких оснований для оформления соглашения в таком виде», - заявил депутат от «Нацдвижения», экономист Роман Гоциридзе.
Он не исключает, что следующей целью России будет газораспределительная система Тбилиси, которая в настоящее время находится в собственности казахской компании «КазТрансГаз». Затем - абхазский участок железной дороги. «Это ползучая экономическая аннексия», - заключает Гоциридзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна