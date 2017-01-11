Гоциридзе: Решение правительства в связи с "Газпромом" означает, что власть Грузии испытывает давление России

11.01.2017 20:17 В парламентском меньшинстве отозвались на заявление министра энергетики Кахи Каладзе в связи с договором, который предстоит оформить с "Газпромом". По мнению Романа Гоциридзе, это является капитулянтским действием и серьезным преступлением.



"Заявление правительства о том, что они собираются оформить договор с "Газпромом", является капитулянтским действием, и это серьезное преступление. Я могу смело заявить, что у Грузии некомпетентная и коррумпированная власть, поскольку никакого основания для оформления договора в этой форме не существовало. 15 лет, как действует договор, полезный для интересов страны, который "Газпром" не смог изменить даже в трудный период.



Это решение правительства означает, что власть Грузии испытывает давление России. В то же время это означает, что у них есть личные интересы, завтра мишенью уже будет "Тбилгаз", и я не исключаю, чтобы "Казтрансгаз" продал России систему распределения Тбилиси. Следующей целью будет участок Абхазии железной дороги Грузии, то есть, фактически продолжается ползучая экономическая аннексия"- заявил Роман Гоциридзе.



Правительство Грузии подпишет новый договор с "Газпромом", согласно которому страна получит стоимость тарифа природного газа, пропущенного по магистральному газопроводу для Армении, в виде денег. Об этом министр энергетики Каха Каладзе заявил журналистам после завершения заседания правительства.



















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