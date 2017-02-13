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Страна смогла избежать огромной беды - премьер
13.02.2017 18:41
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит главу Грузинской Православной церкви в берлинской клинике. Об этом сказано в заявлении главы правительства.
Георгий Квирикашвили отмечает, что страна смогла избежать огромной беды и правоохранители пресекли «вероломное нападение на Церковь».
Глава правительства поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за оперативную и эффективную работу.
Как отметил Квирикашвили, с первых минут после того, как он получил информацию от следственных органов о возможном преступлении, «взял это дело под личный контроль», и получает «соответствующую информацию практически в непрерывном режиме».
«Учитывая, создавшуюся неординарную ситуацию, я отправил членов моей личной охраны, вместе с начальником специальной службы охраны в Берлин, чтобы на месте были предприняты все меры по усилению охраны и безопасности.
Важнейшее значение имеет и профессиональное проведение и завершение следствия.
Но самое главное то, что, по словам медиков, операция прошла успешно и Патриарх чувствует себя хорошо. От всей души желаю ему здоровья, долгих лет жизни ради блага нашей страны и народа.
Я намерен поехать в Германию за несколько дней до запланированной в Мюнхене конференции, и лично повидаю Его Святейшество в Берлине», -отмечает премьер.
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