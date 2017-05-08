Airzena опровергает информацию об аварийной посадке самолета в Киеве

08.05.2017 21:09 Грузинская авиакомпания Airzena — Georgian Airways опровергает информацию об аварийной посадке самолета в киевском международном аэропорту Борисполь.



Информацию об аварийной посадке лайнера, принадлежащего компании Airzena — Georgian Airways, распространило агентство ФронтНьюс со ссылкой на пассажира. По их данным, самолет выполнял рейс Тбилиси-Киев.



"Вообще ничего не происходило. Откуда распространилась эта информация? Я только что говорил с представителем компании в Украине", — цитирует ИА "Новости-Грузия" сотрудника пресс-службы авиакомпании.



Авиакомпанию Airzena создали в 1993 году. Изначально она выполняла чартерные рейсы по нескольким направлениям, в том числе в ОАЭ, Италию, Египет, Индию, а также регулярные авиарейсы в Австрию. В 1999 году Airzena стала национальным перевозчиком Грузии.















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