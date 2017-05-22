Президента Грузии призвали назначить досрочные выборы

22.05.2017 23:25 «Единое национальное движение» призывает президента Грузии Георгия Маргвелашвили срочно назначить дату досрочных выборов. Как заявил на пресс-конференции 22 мая один из членов партии Георгий Ботковели, только досрочные выборы смогут остановить осуществление того коварного плана, который задумал неформальный правитель страны Бидзина Иванишвили.





Причиной беспокойства политика и его соратников стало предусмотренное проектом новой Конституции аннулирование статуса самоуправлямых городов.



Ботковели указал на вывешенные на стенде фотографии членов сакребуло (органов местного самоуправления) тех городов, которые уже выразили поддержку «инициативе Иванишвили», и сообщил, что сегодня проходят собрания в еще двух самоуправлямых городах.



«Сегодня в двух городах — Зугдиди и Озургети — проводятся заседания сакребуло, где, я уверен, примут такое же решение», — предсказал политик.

Он обратился к президенту Грузии и призвал его срочно назначить день выборов, чтобы сорвать осуществление «коварного плана Иванишвили». Ботковели предположил, что это может быть один из дней октября.



О возможном аннулировании статуса 7 самоуправлямых городов речь идет в проекте конституционных изменений, разработанном государственной конституционной комиссией. Это положение опротестовал и неправительственный сектор. В специальном заявлении, которое подписали более 100 НПО, говорится, что одним из главных предвыборных обещаний ныне правящей «Грузинской мечты» было формирование эффективного местного самоуправления. Более того, по инициативе правящей партии парламент в 2014 году принял Кодекс самоуправления, в котором было увеличено число самоуправлямых городов. На основании этого кодекса были проведены прямые выборы мэров и глав местных администраций. Эти изменения позитивно оценили все международные организации. Тот план, который предусматривает сокращение числа самоуправляемых городов, по оценке неправительственных организаций, будет отклонением от ранее декларированных правящей партией принципов и остановит начатые в стране позитивные процессы.















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