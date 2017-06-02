Президент Грузии: имидж правительства под ударом

02.06.2017 20:15 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что имидж правительства страны находится под ударом, и властям следует дать «адекватные ответы» на вопросы возникающие как в грузинском обществе, так и за его пределами. Об этом глава государства заявил на встрече с сотрудниками Службы государственного аудита.



Маргвелашвили также отметил, что все лица занимающие высокие посты, включая и его самого, «работают в режиме кризисного менеджмента», и случай с азербайджанским журналистом, является одной из причин такого положения.



«Всего несколько дней назад исчез человек и вдруг появился в Баку. И все общество, подобно ребенку, которому показали фокус, должно сидеть и думать как могло такое произойти, что человек из пункта «А», оказался в пункте «Б».



Я не знаю, кого нам надо спрашивать, Вадачкория (грузинский иллюзионист — прим. СОВЫ) или Копперфилда, как происходит исчезновение из точки «А» и появление в точке «Б». Оказывается мы должны спокойно сидеть и ждать, чем завершаться процедуры», — заявил президент.



Исчезновение оппозиционного журналиста



Напомним, оппозиционный азербайджанский журналист Афган Мухтарлы заявил, что был задержан неизвестными лицами в центре Тбилиси около дома 29 мая и насильно перевезен в Баку, где власти обвинили его в незаконном пересечении границы и контрабанде. На суде ему также предъявили новое обвинение, в оказании сопротивления с применением насилия в отношении пограничника. В итоге, 31-го мая Сабаильский районный суд Баку отправил Мухтарлы в трехмесячное предварительное заключение.



Семья журналиста, утверждает, что без помощи со стороны властей Грузии, Мухтарлы не мог пересечь границу, не имея паспорта.



«Мне непонятно, как мой супруг мог оказаться в Баку, когда его паспорт находится у меня на руках? Этот вопрос я хотела бы задать грузинским правоохранительным органам», — говорит супруга журналиста Лейла Мустафаева.





Версия Гиви Таргамадзе



Одну из версий произошедшего накануне озвучил экс-депутат парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиви Таргамадзе. Заявление политика было опубликовано на страницах грузинского издания «Табула».



Согласно его заявлению, похищение азербайджанского журналиста было организовано родственником бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили, по заказу влиятельного азербайджанского бизнесмена.



По словам Таргамадзе, двоюродного брата Иванишвили — Учи Мамацашвили с неким бизнесменом, имя которого он не назвал, связывают тесные деловые контакты. Грузинский политик считает, что похищение и передача журналиста стала подарком от бакинского бизнесмена руководству Азербайджана и именно по этой причине Мухтарлы был «похищен грузинскими спецслужбами и перевезен в Азербайджан».



Он также утверждает, что глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури, и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, были в курсе происходящего.



«Согласно достоверной информации, которая у нас есть на этот момент, все началось с того, что партнер Учи Мамацашвили с азербайджанской стороны, у которого в последнее время были проблемы с международным правосудием и ему угрожало смещение с занимаемых позиций, решил, что таким образом он сделает подарок руководству. Он попросил Учу Мамацашвили помочь, чтобы этого журналиста каким-то образом перевели на территорию Азербайджана», — сказал Таргамадзе.



«Уча Мамацашвили, который также был заинтересован в сохранении своего азербайджанского партнера, организовал встречу доверенного лица из Азербайджана с главой службы госбезопасности Вахтангом Гомелаури. На встрече также присутствовал его заместитель Сосо Гогашвили. Руководить этим делом поручили Сосо Гогашвили. Саму операцию осуществил руководитель отряда спецназа СГБ Зура Харазишвили вместе с двумя спецназовцами», — сообщил Таргамадзе.



Согласно его версии, похитители были одеты в форму криминальной полиции. Они остановили журналиста, задержали и посадили в машину.



После этого они трижды сменили направление. Сначала они собирались отправить его в Азербайджан через Гареджи, но там не вышло, потом они сменили направление и поехали в сторону Иормуганло, где также не смогли его перевезти.



По дороге обнаружилось, что у Мухтарлы не было паспорта, к тому же, ему стало плохо, так как он страдает диабетом, и все эти факторы стали помехой.



«В итоге с личной гарантией Сосо Гогашвили журналиста перевели из Дедоплисцкаро на ту самую «зеленую границу», которую сейчас упоминают», — сказал Таргамадазе.















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