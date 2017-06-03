Премьер Грузии просит президента предоставить семье Мухтарлы гражданство Грузии

03.06.2017 20:38 Премьер-министр Грузии сделал специальное заявление в связи с делом о возможном похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



В своем заявлении премьер-министра отмечает, что это дело наносит ущерб имиджу государства, что является, по его словам, "абсолютно недопустимым".



В то же время премьер-министр отмечает, что дать ответы на все вопросы в кратчайшие сроки является его, как главы правительства, наипервейшей задачей.



"В связи с произошедшим начато следствие, и в интересах нашего государства провести процесс максимально прозрачно. Именно поэтому правоохранительные органы находятся в активной коммуникации как с международными организациями, так и представителями дипломатического корпуса, и выражают полную готовность к открытому сотрудничеству.



"Мы прошли довольно сложный путь и являемся правовой, демократической страной, которая стремится в европейские и евроатлантические структуры, разделяет их ценности, признает верховенство закона и защищает права человека.



Мы ни за какую цену не уступим эти завоевания и сделаем вс, чтобы права каждого человека в нашей стране были полностью защищены несмотря на то, гражданином какой страны или носителем каких политических взглядов он является", говорится в заявлении премьера.



Вместе с тем глава правительства обращается к президенту Грузии с просьбой, исходя из создавшейся ситуации, в качестве исключения, по возможности, в кратчайшие сроки предоставить супруге и детям Афгана Мухтарлы гражданство Грузии. Премьер также отмечает, что правительство Грузии готово, в случае обращения, оказать помощь супруге и детям Афгана Мухтарлы в разрешении всех правовых процедур в сжатые сроки.















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