«Ада Маршания должна сидеть в тюрьме» - противостояние в парламенте

05.06.2017 18:33 На заседании временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности в парламенте Грузии, где обсуждали положение, в системе образования на территории оккупированной Абхазии, и правовое положение грузинского языка, произошло противостояние.



Депутат Ада Маршания требовала закрыть заседание, что вызвало протест других участников заседания.



Один из присутствующих заявил, что Ада Маршания должна сидеть в тюрьме, на что Ада Маршания ответила, что если есть доказательства, ему следует обратиться в прокуратуру, в то же время Ада Маршания поставила ультиматум, если заседание не будет закрыто, она не будет присутствовать на рассмотрении.



В конечном итоге по решению председателя заседания Гедевана Попхадзе, заседание комиссии закрыли.

















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