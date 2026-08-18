США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда

18.08.2026 23:35





Во вторник США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане.



Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио, кроме того, решение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами США.



Рубио отметил, что администрация Трампа вводит санкции против Томоко Акане, японской судьи, занимающей пост председателя Международного уголовного суда, и Абдулайе Сее, старшего адвоката суда и гражданина Сенегала, на основании указа президента Трампа от прошлого года, разрешающего применение санкций против суда.



"Администрация Трампа вводит санкции против председателя МУС Томоко Акане и старшего адвоката Абдулайе Сее в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда. В духе нашей Декларации независимости американцев никогда не будут вывозить за пределы страны для судебного разбирательства по вымышленным преступлениям", – написал Рубио в соцсети Х.



Стоит отметить, что в июле 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск Томоко Акане, поскольку она выдала ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.



Этот шаг США является очередным обострением политики администрации Трампа против суда в Гааге, членом которого США не являются.



В прошлом году США ввели целевые санкции против нескольких должностных лиц МУС, в частности, против прокуроров и судей, сославшись на выданные МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также на предварительное расследование в отношении американских военных в Афганистане.



В июне трое судей Международного уголовного суда подали иск против Трампа и его администрации в связи с этими санкциями, утверждая, что эти меры являются незаконными.



Рубио заявил в прошлом месяце, что администрация усилит усилия по подрыву авторитета МУС, в частности, убеждая другие страны выйти из состава этой организации.



Рубио утверждал, что суд представляет угрозу для американских военнослужащих, которые реализуют жесткую иммиграционную политику президента США Дональда Трампа или наносят удары по судам, обвиняемым в перевозке наркотиков.



Трамп заявил, что кампания направлена на защиту Нетаньяху и других лиц от судебного преследования.





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