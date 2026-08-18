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Пресс-служба Мамуки Мдинарадзе о заявлении Ираклия Гарибашвили называет «полным абсурдом»
18.08.2026 23:23
Информацию, распространённую бывшим премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в пресс-службе Мамуки Мдинарадзе называют «полным абсурдом».
«Полный абсурд то, что опубликовал Ираклий Гарибашвили, это исключалось уже из содержания опубликованного вчера письма», - цитирует телеканал «Рустави 2» комментарий пресс-службы Мамуки Мдинарадзе.
Для справки, бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распространил письмо из заключения. Гарибашвили заявляет, что целью начатой в прошлом году т.н. кампании по «борьбе с коррупцией» было заключить его в тюрьму и политически уничтожить.
По его словам, несмотря на то, что он отказался от правовой борьбы и до конца прошел через разрушительный для него процесс, «чтобы не нанести ущерб интересам государства и команды», взамен получил «постановленную грязную провокацию, много лжи и несправедливости».
Гарибашвили утверждает, что в июле получил письмо, которое прислал Мамука Мдинарадзе и, несмотря на его отказ вернуться в политику, команда из-за 1% риска потребовала от него признать вину в коррупции. Бывший премьер говорит, что это была «красная линия», и добавляет: «поскольку другого выхода у меня больше нет, меня вынуждают начать борьбу».
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