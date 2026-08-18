Европейская разведка: экономика Путина выдержит еще год войны

18.08.2026 22:54





Война в Иране, взвинтившая цены на нефть, отсрочила наступление экономических трудностей в России, заявил Fox News высокопоставленный источник в европейской разведке.



Из-за дополнительных сырьевых доходов, которые позволяют правительству РФ наполнять бюджет, по оценкам собеседника Fox, Владимир Путин сможет продолжать военную кампанию в Украине как минимум до следующей весны или «еще один сезон».



Цена российской нефти Urals, которая в начале года падала до $40 за баррель и ниже, во втором квартале подскочила до $82, в полтора раза превысив уровни тех же месяцев прошлого года. По данным ЦБ, в апреле–июне российская экономика получила $30 млрд дополнительных экспортных доходов, а нефтегазовые сборы в казну в июле стали рекордными более чем за год — 934 млрд рублей. Это на 18% выше уровня июля-2025, и в 2,5 раза больше, чем бюджет получал от нефти и газа этой зимой.



Более высокие цены на нефть помогли Кремлю закрыть больше бюджетного дефицита и отсрочить момент, когда экономические сложности заставят Путина делать трудный выбор в связи с войной, сказал источник Fox. «Это не решает фундаментальных экономических проблем в России», но с точки зрения бюджета Путин «не находится под давлением», добавил собеседник в разведке.



По данным Минфина, за январь–июль «дыра» в федеральной казне достигла 6,5 трлн рублей и на 70% превысила план на весь год. К концу года дефицит может увеличиться до 7 трлн, прогнозирует руководитель Центра макроэкономических исследований банка Александр Исаков. По оценкам ЦБ, дефицит может превысить 8 трлн рублей.



Экономический рост в России практически остановился: если 2023-24 гг ВВП прибавлял более 4% ежегодно, то в прошлом — 1%, а за первое полугодие 2026-го — лишь 0,6%. За пределами ВПК промышленность увязла в рецессии с объемами выпуска почти 5% ниже, чем в 2024 году (по оценкам ЦМАКП).



Но едва ли экономическая ситуация заставит Путина остановить войну, особенно, когда он получает поддержку от высоких нефтяных цен, говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics.



«Должно стать гораздо хуже», — считает она: например, год цен на нефть около $35-40 за баррель. Однако это маловероятно с учетом войны США, Израиля и Ирана, подчеркивает Рыбакова.



Окно переговоров по Украине, скорее всего, откроется не раньше осени 2027 года, согласны с оценками европейской разведки чиновники США. По данным The New York Times, они ожидают продолжения боевых действий, нового наступления России зимой, а также новой кампании ударов по украинской инфраструктуре, которая сделает войну еще более разрушительной. При этом источники NYT не исключают, что Путин объявит новую мобилизацию, либо пойдет на эскалацию с НАТО.





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