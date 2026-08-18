Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинского капитана приговорили в США к 10 месяцам тюрьмы и последующей депортации


18.08.2026   23:31


Суд в США 7 августа приговорил 47-летнего гражданина Грузии, капитана Автандила Каландадзе, к 10 месяцам лишения свободы за невыполнение требования Береговой охраны США остановить судно.

После отбытия наказания Каландадзе будет депортирован из США.

Как сообщает Maritime Executive, ещё в июне капитан признал себя виновным по одному из пунктов обвинения — отказу выполнить приказ американского корабля береговой охраны Munro об остановке танкера.

Каландадзе командовал танкером Bella 1 с сентября по конец декабря 2025 года. Судно направлялось в сторону Венесуэлы, когда Береговая охрана США попыталась его остановить. Пустой танкер не подчинился и продолжил движение через Атлантический океан.

Во время преследования судно, по имеющейся информации, объявило о смене названия с Bella 1 на Marinera, а также заявило о переходе под российский флаг.

В итоге танкер перехватили 7 января, после чего под контролем США направили в Шотландию.

На борту находились 28 человек: 17 граждан Украины, 6 граждан Грузии, 3 гражданина Индии и 2 гражданина России. Всех, кроме Каландадзе и ещё одного члена экипажа, впоследствии освободили.

Жена грузинского капитана пыталась оспорить законность его задержания в британском суде, однако иск был отклонён.

Американская сторона утверждает, что построенный в Южной Корее в 2000 году танкер в последние годы являлся частью российского «теневого флота». До появления названия Bella 1 судно неоднократно меняло названия и владельцев.

Кроме того, американская прокуратура утверждает, что в период командования Каландадзе танкер перевёз в Азию около 1,8 млн баррелей нефти иранского происхождения.

По версии обвинения, для сокрытия деятельности судна применялись характерные для «теневого флота» методы: танкер передвигался с отключённой системой автоматической идентификации (AIS), а его название скрывалось во время перегрузки иранской нефти с одного судна на другое.

При этом 10-месячный срок Каландадзе получил именно по делу о неподчинении требованию Береговой охраны остановить судно.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна