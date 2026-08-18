Грузинского капитана приговорили в США к 10 месяцам тюрьмы и последующей депортации

18.08.2026 23:31





Суд в США 7 августа приговорил 47-летнего гражданина Грузии, капитана Автандила Каландадзе, к 10 месяцам лишения свободы за невыполнение требования Береговой охраны США остановить судно.



После отбытия наказания Каландадзе будет депортирован из США.



Как сообщает Maritime Executive, ещё в июне капитан признал себя виновным по одному из пунктов обвинения — отказу выполнить приказ американского корабля береговой охраны Munro об остановке танкера.



Каландадзе командовал танкером Bella 1 с сентября по конец декабря 2025 года. Судно направлялось в сторону Венесуэлы, когда Береговая охрана США попыталась его остановить. Пустой танкер не подчинился и продолжил движение через Атлантический океан.



Во время преследования судно, по имеющейся информации, объявило о смене названия с Bella 1 на Marinera, а также заявило о переходе под российский флаг.



В итоге танкер перехватили 7 января, после чего под контролем США направили в Шотландию.



На борту находились 28 человек: 17 граждан Украины, 6 граждан Грузии, 3 гражданина Индии и 2 гражданина России. Всех, кроме Каландадзе и ещё одного члена экипажа, впоследствии освободили.



Жена грузинского капитана пыталась оспорить законность его задержания в британском суде, однако иск был отклонён.



Американская сторона утверждает, что построенный в Южной Корее в 2000 году танкер в последние годы являлся частью российского «теневого флота». До появления названия Bella 1 судно неоднократно меняло названия и владельцев.



Кроме того, американская прокуратура утверждает, что в период командования Каландадзе танкер перевёз в Азию около 1,8 млн баррелей нефти иранского происхождения.



По версии обвинения, для сокрытия деятельности судна применялись характерные для «теневого флота» методы: танкер передвигался с отключённой системой автоматической идентификации (AIS), а его название скрывалось во время перегрузки иранской нефти с одного судна на другое.



При этом 10-месячный срок Каландадзе получил именно по делу о неподчинении требованию Береговой охраны остановить судно.





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