Россия и Украина обменялись военнопленными

19.08.2026 14:51





Россия и Украина обменялись военнопленными. Как сообщает министерство обороны России, Украина передала России 103 российских военнослужащих, а Москва, в свою очередь, передала Киеву такое же количество — 103 военнопленных.



Как известно, обмен пленными состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.



«Украинская сторона передала 103 военнослужащих из состава Вооружённых сил Украины. Возвращённые российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Республики Беларусь», — заявляют в министерство обороны России.



Кроме того, по данным Минобороны, после получения необходимой психологической и медицинской помощи российских военнослужащих перевезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.







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