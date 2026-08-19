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Россия и Украина обменялись военнопленными
19.08.2026 14:51
Россия и Украина обменялись военнопленными. Как сообщает министерство обороны России, Украина передала России 103 российских военнослужащих, а Москва, в свою очередь, передала Киеву такое же количество — 103 военнопленных.
Как известно, обмен пленными состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.
«Украинская сторона передала 103 военнослужащих из состава Вооружённых сил Украины. Возвращённые российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Республики Беларусь», — заявляют в министерство обороны России.
Кроме того, по данным Минобороны, после получения необходимой психологической и медицинской помощи российских военнослужащих перевезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
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