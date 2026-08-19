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Урсула фон дер Ляйен: ЕС поддерживает Международный уголовный суд
19.08.2026 18:07
Европейский союз поддерживает Международный уголовный суд, — об этом в социальной сети пишет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя введение США санкций против президента Международного уголовного суда.
«Председатель Европейского совета Антониу Кошта и я решительно поддерживаем Международный уголовный суд, его президента и должностных лиц, которые защищают его миссию. Международный уголовный суд способствует свершению правосудия для жертв самых тяжких преступлений в мире. Для выполнения этой важной работы его судьи и должностные лица должны иметь возможность действовать независимо, без внешнего давления», — пишет в X президент Еврокомиссии.
Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций против президента Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего юриста Абдулайе Сейе.
По словам Рубио, США вводят санкции против указанных лиц в связи с тем, что они участвовали в усилиях суда по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц тех стран, правительства которых не признают юрисдикцию суда.
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