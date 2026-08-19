Официальный Тбилиси опровергает информацию о массовом пересечении КПП «Ларс» со стороны России

19.08.2026 17:57





Официальный Тбилиси опровергает информацию о массовом пересечении КПП «Ларс» со стороны России. Напомним, что Федеральная таможенная служба России заявила, что за последние 24 часа границу с Грузией пересекли 20000 граждан России. СМИ связали это с распространяемой информацией о возможном объявлении тотальной мобилизации в РФ осенью.



«В различных средствах массовой информации и социальных сетях распространяются сообщения о том, что за последние 24 часа через таможенно-пропускной пункт «Ларс» границу Грузии якобы пересекли 20 000 граждан России.



В целях информирования общественности разъясняем, что данная информация не соответствует действительности и служит целенаправленному распространению дезинформации со стороны отдельных заинтересованных лиц. Поясняем, что, по данным за последние сутки, государственную границу Грузии через ТПП «Ларс» пересекли 7880 граждан различных государств.



В то же время за аналогичный период через этот же контрольно-пропускной пункт страну покинули 8406 граждан разных стран.



Призываем всех заинтересованных лиц воздерживаться от распространения непроверенной информации, а также от публикации искаженных данных и их неверной интерпретации», - говорится в заявлении МВД.





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