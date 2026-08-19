Патриархия распространила информацию о случаях вовлечения несовершеннолетних в азартные игры

19.08.2026 17:42





Грузинская Патриархия распространила информацию о случаях вовлечения несовершеннолетних в азартные игры и заявила, что соответствующие государственные органы должны должным образом отреагировать на происходящее.



В Патриархии подчёркивают, что любое поощрение несовершеннолетних к азартным играм по своей сути является преступлением перед нацией. Поэтому, по их мнению, необходимо принять все возможные меры, чтобы остановить этот процесс и полностью исключить подобные случаи в будущем.



Патриархия призывает государство уделить этому вопросу максимальное внимание, изучить подобные факты и задействовать все необходимые правовые и административные механизмы для их пресечения.



В заявлении говорится:



«В последнее время в разных городах Грузии было выявлено несколько случаев, когда несовершеннолетние вовлекаются в мероприятия, содержащие элементы азартных игр и проводимые в общественных местах. Один из таких случаев произошёл в городе Зестафони, где мероприятие организовал тотализатор Betlive. Мы считаем, что на это должна последовать соответствующая реакция со стороны компетентных органов.



На распространяемых в социальных сетях видеозаписях видно, что эти активности проходят перед широкой аудиторией и возможность участвовать в них предоставляется в том числе детям.



Особую обеспокоенность вызывает то, что вовлечение подростков в азартные игры, даже в развлекательной форме, может способствовать возникновению у них интереса к азартным играм и в дальнейшем — склонности к игровой зависимости.



При этом зависимость от азартных игр остаётся одной из серьёзных проблем для общества и страны, а для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации, зачастую требуется длительная и комплексная помощь, включая медицинскую и психологическую.



Участие несовершеннолетних в подобных мероприятиях является способом популяризации азартных игр среди детей и формирования у них интереса к ним, а также грубым нарушением требований действующего законодательства в сфере азартных игр.



В связи с этим мы, с одной стороны, призываем государство уделить вопросу максимальное внимание, изучить подобные факты и использовать все необходимые правовые и административные механизмы для их устранения.



Вместе с тем мы обращаемся к родителям с призывом проявлять особую осторожность, поскольку любое поощрение детей к азартным играм в будущем может привести к тяжёлым последствиям как для самого подростка, так и для его семьи и общества в целом.



Учитывая серьёзность вопроса, необходима своевременная и скоординированная реакция государства, соответствующих ведомств и родителей, чтобы дети были защищены от рисков формирования зависимости от вредных привычек.



Любое поощрение несовершеннолетних к азартным играм по своей сути является преступлением перед нацией. Поэтому необходимо принять все возможные меры, чтобы остановить этот процесс и полностью исключить подобные случаи в будущем.



На подобные факты, угрожающие здоровому образу жизни будущего поколения, Грузинская Патриархия всегда будет реагировать однозначно и будет использовать все имеющиеся возможности для их пресечения».





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