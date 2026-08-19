Россияне массово бегут в Грузию на фоне слухов о новой волне мобилизации

19.08.2026 17:44





Десятки тысяч россиян решили выехать в Грузию на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации этой осенью. О «рекордном пассажиропотоке» на пограничном переходе в Верхнем Ларсе сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. По ее данным, 15 и 16 августа через пункт пропуска в сторону Грузии ежедневно выезжали более 19 тыс. человек, а 18 августа — свыше 20 тыс. «Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет», — отметили в ФТС.



По словам очевидцев, которые приводит «Осторожно, новости», на границе со стороны России скопилась большая пробка, а автомобили двигаются со скоростью 50 метров в час. Верхний Ларс — единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией. В конце сентября 2022 года он оказался самым загруженным на российской территории — из-за объявленной Владимиром Путиным мобилизации десятки тысяч россиян покидали страну и стояли в многокилометровой пробке по несколько дней.



До этого россияне резко увеличили спрос на аренду квартир в столице Армении — Ереване, писала «Верстка». «Ситуация в целом сравнима с 2022 годом», — говорил изданию один из местных риелторов. В результате квартиры на съем подорожали на 30%, а россияне стали искать варианты совместной аренды с незнакомыми людьми. При этом, как отмечал телеграм-канал о недвижимости в Армении «Метры в драмах», «нормальных вариантов» для съема уже нет.



Ранее источники «Верстки» сообщили, что после сентябрьских выборов в Госдуму власти могут ввести в стране военное положение и провести мобилизацию. Слухи о последней ходят уже несколько месяцев. В частности, о подготовке новой мобилизации писали аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW). Не исключали ее и некоторые европейские чиновники, говорившие с The Washington Post. По их словам, на такой шаг Кремль может пойти, если высокие потери на фронте сохранятся.



Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин собирается в рамках новой мобилизации отправить на фронт «от 300 до 500 тыс. человек». Он объяснил это тем, что с начала года, по его данным, Минобороны РФ привлекло в армию 221 тыс. контрактников, но потери за тот же период достигли 225,5 тыс. человек, из которых 131 тыс. — убитыми.





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