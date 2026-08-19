Таможенная служба РФ: пассажиропоток через «Верхний Ларс» побил рекорд

19.08.2026 17:15





По данным Федеральной таможенной службы России, пассажиропоток через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией побил рекорд. По данным ведомства, 18 августа границу пересекли более 20 тысяч человек за сутки.



«Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. Таможенная и пограничная службы принимают все необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств. Смены усилены, привлечено больше сотрудников, что позволяет увеличивать пропускную способность и оперативно оформлять транспорт», — говорится в сообщении.



Подобная динамика наблюдается уже несколько дней, уточняют в ФТС: 15 и 16 августа через пункт пропуска проходили более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет.



В связи с высокой загруженностью граждан просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также строго соблюдать правила дорожного движения и быть готовыми к увеличению времени в пути.





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