Мониторинг качества воды Чёрного моря проводится в непрерывном режиме

19.08.2026 17:54





Председатель комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды Верховного совета Аджарии Фридон Путкарадзе вместе с министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Денисом Салуквадзе и первым заместителем руководителя Национального агентства окружающей среды Тамар Шарашидзе присутствовал при отборе проб морской воды.



Непрерывный контроль качества морской воды на побережье Аджарии является одним из важных механизмов обеспечения безопасности населения и отдыхающих, а также контроля экологического состояния региона. Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит мониторинг качества морской воды в 14 точках, определяя гидробиологические и химические показатели.



Кроме того, Лабораторный исследовательский центр Аджарии совместно с Управлением охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии каждые десять дней проводит мониторинг качества воды Чёрного моря на участке Сарпи — Чолоки в семи контрольных точках.



• Исследования охватывают:

• центральный пляж Батуми;

• территорию возле аквапарка;

• Квариати;

• Сарпи;

• центральный пляж Кобулети;

• территорию возле Бобоквати;

• Зелёный мыс.





Исследования начались в мае текущего года и продлятся до конца октября. В течение курортного сезона планируется отобрать в общей сложности 98 проб.



По результатам проведённых лабораторных исследований, на данный момент качество морской воды во всех семи выбранных точках побережья находится в пределах допустимых норм.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





