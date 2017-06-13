MDF: Индекс кремлевского влияния

13.06.2017 17:14 Фонд развития СМИ (MDF) опубликовал отчет "Индекс влияния Кремля 2017". Этот индекс является механизмом, измеряющим возможности российского правительства воздействовать на информационные пространства других стран для достижения собственных целей. Документ включает пилотные данные индекса Украины, Грузии, Венгрии, и Чехии.



Главные выводы индекса:



1. Влияние: политическое измерение



У всех изученных стран есть в большей или меньшей степени сильные политические партии и политики, которые распространяют пророссийские и антизападные лозунги, и используют наратив, подобный кремлевскому наративу. Этими партиями являются правый "Фидес" и ультраправый "Иобик" в Венргии, ультраправый "Альянс патриотов" в Грузии, популистский "Оппозиционный блок" в Украине, "Коммунистическая партия" и "Рассвет" в Республике Чехия. В этих странах политические партии (как правило) тесно связаны с крупным бизнесом, и часто отношения этих бизнесов с Россией обуславливают пророссийский курс этих политических партий. Эта система отношений между политикой и бизнесом создает угрозу, поскольку Кремль может манипулировать интересами бизнес элиты, и соответственно, позиции политических сил могут измениться сообразно интересам их кураторов. Консервативная идеология Кремля наряду с усилиями дезинформации, дает повод разным партиям политического спектра поддерживать кремлевскую политику.



В Республике Чехии и Венгрии это влияние осуществляется также посредством политиков высшего ранга (президент Чехии и премьер-министр Венгрии), которые в своих заявлениях оправдывают агрессивные действия России в мире, подчеркивают стратегическую дружбу с Кремлем, и т.д. В Республике Чехия это влияние балансирует сравнительно прагматичная и независимая позиция правительства; В Венгрии эксперты заостряют внимание на разницу между пророссийской риторикой и более прагматичной линией правительства, которое взяло курс на всеобщий консенсус в связи с санкциями, на минские договора в Евросоюзе и НАТО. Украина находится в необъявленной войне с Россией, поэтому даже пророссийские политические силы используют патриотическую риторику. Власть Грузии пользуется существующими угрозами с Россией, и проводит нейтральную политику, чем содействует антизападной риторике, существующей в стране.



Местные власти также являются коммуникаторами кремлевских идей. Здесь важно не столько количество этих институтов (их количество небольшое), сколько информационный отзыв общества на их решения и заявления, в которых они либо поддерживают внешнюю политику Кремля, либо сознательно не осуждают эту политику.



Реагирование



Украина является явным лидером с точки зрения политической реакции на российскую информационную агрессию. Четко осмысленная угроза российской дезинформации отражается в стратегических документах. В результате нескольких твердых политических решений, принятых государством, значительно ограничена доступность граждан Украины на российские медиа продукты. Эти решения включают ограничение вещания российских пропагандистских каналов; Запрещение российских фильмов, содержащих элементы пропаганды; Запрет на въезд в страну артистов, публично поддерживающих аннексию Крыма, и милитаристскую агрессию Кремля. Действия правительства, преследующие целью восстановление украинского вещания на прифронтовых и оккупированных территориях; Ограничение импорта книг, изданных в России, и др. Был создан независимый Общественный вещатель, являющийся лучшей альтернативой, чем олигархические медиа. Тем не менее, существуют проблемы в государственном управлении информационной безопасности: институционные решения (создание специализированного министерства) не смогли снизить хаос, существующий в ветвях власти в этой сфере, и не содействовали должной координации действий.



В других изученных странах политическая реакция зависит от политической воли правящих элит. Из-за пророссийской ориентации венгерской власти не приняты решения в данной сфере. В результате давления существующей реальности правительство Грузии определило российское информационное влияние как угрозу, но из-за отсутствия надлежащей политической воли, возможно, будет потеряно много времени в переходе от декларации на реальные действия для улучшения безопасности. Правительство Чехии является более активным в данной сфере. В частности уже создана специализированная правительственная структура, обязанностью которой является борьба с пропагандой в стране, и утвержден общий правительственный подход.



Все изученные страны отмечают недостаточную способность их властей осуществить стратегическую коммуникацию, а также отсутствие в политической повестке дня вопроса медиа образованности граждан (только Украина и Республика Чехия приняли решения в данной сфере, но их недостаточно).



2. Влияние: медиа измерение



Исследование подтверждает мнение, что российские медиа средства (такие как "Спутник", RT, NTV,"Россия 1", и др.) не исполняют важную роль в распространении кремлевских наративов среди граждан. Они являются источниками наративов местных пророссийских медиа средств, особенно таблоидных медиа; Их также используют местные мейнстримные и местные медиа средства, и, следовательно, предлагают аудитории такую интерпретацию событий, которые соответствуют кремлевской пропаганде. В Грузии и Украине граждане используют русскоязычные российские медиа преимущественно для того, чтобы смотреть развлекательные передачи, чем как источник новостей. Таким образом, здесь проблему больше представляет негативное влияние развлекательного контента (фильмы, телесериалы, шоу, псевдонаучные программы), чем неправильная информация.



В то же время, национальные СМИ становятся все более влиятельными распространителями кремлевских наративов. Олигархическая природа медиа ландшафта изученных стран создает плодотворную почву для российского информационного влияния. Существующие альянсы (более-менее устойчивые) бизнеса и политических групп этих стран с Кремлем дают возможность России повлиять на редакционную политику тех национальных и местных СМИ, которые контролируют эти группы. Таким образом, признаки кремлевских наративов прослеживаются в контенте тех медиа средств, которые контролируют Христиан-демократическая народная партия Венгрии "Фидес"; Д. Фирташ и С. Кученко и другие в Украине; А также в "Объектив ТВ", "Маэстро ТВ", и "Асавал-Дасавали" в Грузии; Определенные специфические наративы присутствуют в "ТВ Прима" в Республике Чехии. Поскольку такие наративы не всегда передаются в формате ложных новостей, явного доказательства того, что эти медиа средства работают для Кремля, не существует. Оперируя в рамках национального законодательства, эти медиа средства пользуются свободой слова, и демократических средств ограничения их активностей не существует. У правительств нет политической воли, сопротивляться дестабилизационной деятельности таких СМИ, поскольку это означает конфликт с пророссийскими олигархами.



Сильное влияние Кремля заметно и в таблоидных медиа. Переход граждан от мейнстримных медиа на альтернативные источники в интернете является распространенной тенденцией. Влияние сомнительных СМИ вносит значительный вклад в систему российского пропагандистского влияния.



Следует отдельно отметить влияние российских СМИ на оккупированных территориях Украины и Грузии. Российская власть проводит меры для информационной изоляции этих территорий, и их интеграции в российское медиа пространство: ограничивает гражданам доступность независимых СМИ, и наоборот, делает легкодоступными медиа средства, контролируемые Кремлем.



Реагирование



Неспособность журналистов и редакторов оказать сопротивление цензуре со стороны владельцев является одной из угроз, которая ослабляет возможности медиа изученных стран для сопротивления российской информационной агрессии. Это касается тех медиа средств, которые контролируют пророссийские бизнесмены и политические группы, и используют для пропаганды выгодных для Кремля наративов. Существующих механизмов защиты журналистской свободы и саморегуляции недостаточно для того, чтобы у журналистов была свобода подготовить объективный и беспристрастный контент, который не будет зависеть от интересов владельцев.



Недостаточный профессионализм журналистов, неспособность распознавать ложную информацию и манипуляцию также способствует осуществлению планов Кремля в информационной сфере. Местные СМИ, обычно, чаще используют ненадежные источники, социальные сети, и другие подобные средства, и их представителям менее доступны тренинги и дополнительное образование, чем их коллегам из медиа средств национального масштаба.



В то же время тема дезинформации и пропаганды становится все более популярной среди журналистов, и медиа средства, естественно, все больше освещают ее. Разумеется, это активней всего происходит в Украине, где на тему дезинформации уже подготовлено много фильмов, газетных статей, и программ. Эта тема рассматривается в телевизионных информационных программах и ток-шоу. В других изученных странах журналисты освещают вопрос кремлевской пропаганды, но он все еще не является предметом интенсивного освещения.



3. Влияние: измерение гражданского общества



Гражданские организации используются для маскировки коммуникационных активностей Кремля. У этих искусственно созданных неправительственных организаций такие общие характеристики, как отсутствие истории организации, непрозрачное финансирование, и качество информационных ресурсов. В частности, дестабилизация ситуации в Украине происходит т.н. "гонгами", неправительственными организациями, основанными правительством. Прокремлевскими неправительственными организациями еще одного типа являются организации с ориентацией на искусство и культуру ("Ассоциация Толстого" в Венгрии, "Ассоциация независимых СМИ" в Республике Чехия), которые создают для прокремлевских представителей политики и культуры дополнительную коммуникационную платформу, и повышают легитимацию прокремлевским представителям искусства в глазах общества. Академических институтов, которые содействуют кремлевскому дискурсу, мало. В большей мере можно говорить о прокремлевской пропаганде некоторых профессоров, чем об институциональном влиянии посредством академической сферы.



В Грузии и Украине Православная Церковь (та часть, которая подчиняется Москве) представляет мощный канал кремлевской пропаганды. Этой конфессии характерен традиционализм, консерватизм, и идея единства народов, которую использует эта пропаганда. Поэтому Кремль использует ее для мобилизации потенциальных сторонников своей идеологии. Существует множество примеров того, что представители разной иерархии этой Церкви выступают с антизападными посланиями, или оправдывают агрессивную политику Российской Федерации.



Во всех изученных странах Кремль использует в свою пользу ультраправые и экстремистские организации, но их влияние незначительное. Следует отметить, что часть территорий Украины и Грузии находится под контролем незаконных вооруженных формирований, влияние которых на эти территории сильное, в частности, они создают собственные медиа для пропаганды своих целей и идеологии.



Реагирование



Все изученные страны имеют важный потенциал гражданского общества для борьбы с российской информационной агрессией. В 2015-2017 годы сильные местные аналитические центры, исследовательские, и организации по мониторингу объединили свою деятельность в данной сфере. Разумеется, больше всего опыта, и многие подходы были созданы в Украине; Еще в 2015 году у украинских неправительственных организаций были разработаны методы для мониторинга дезинформации, анализа пропагандистских дискурсов и наративов, а также подходы для оценки влияния российской пропаганды в стране. Собираются данные статистики и мониторинга, отображающие пропагандистские усилия Кремля, и реагирование общества на них. Установлено тесное сотрудничество между журналистами и центрами безопасности, социологическими и конфликтологическими центрами; Они сотрудничают со СМИ и помогают власти.



В гражданских обществах Грузии, Венгрии, и Чехии борьба с российским информационным влиянием пока еще не стала очень популярной темой, но существуют сильные группы, систематически работающие в этой сфере. Таких групп немного, но они собирают информацию о стратегии российского влияния, осуществляют мониторинг дезинформации, изучают деятельность внутренних агентов влияния, устанавливают их связи с Кремлем. В Грузии и Республике Чехия эти институты активно консультируют власти по вопросам стратегических коммуникаций, и усиления информационной безопасности; Правительство Венгрии в настоящее время не открыто для такого сотрудничества. Венгерские и чешские аналитические центры вносят значимый вклад в обсуждении этих вопросов на уровне Евросоюза.



Медиа образованность граждан является предметом постоянного обсуждения гражданского общества, но неправительственные организации провели очень мало работы в этой сфере. В каждой изученной стране есть организации, которые более-менее систематически включены в медиа образование граждан, однако их влияние незначительное, особенно из-за недостатка ресурсов.



В изученных странах неправительственные организации обычно достаточно тесно сотрудничают, как между собой, так и со СМИ в сфере борьбы с информационной агрессией. Неправительственные организации стали активней работать с журналистами, проводят им тренинги по вопросам препятствия манипуляциям, перепроверки фактов и т.д. В Венгрии практически не существует сотрудничества между неправительственными и властью. А в других странах такое сотрудничество является достаточно активным: власти обращаются к аналитическим центрам за исследованиями и советами. В этих странах сотрудничество между правительствами и СМИ, как правило, сложное. А также достаточно редким является сотрудничество между разными медиа средствами в сфере борьбы с пропагандой.

















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