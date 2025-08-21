Уиткофф передал замдиректору ЦРУ орден Мужества от Путина

Специальный посланник США Стив Уиткофф вручил орден Мужества семье американца Майкла Глосса, воевавшего на стороне России и погибшего в 2024 году в Украине, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. Мать Майкла Глосса, Джулиан Галлина, является заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. Ранее орден передал Уиткоффу лично президент России Владимир Путин во время визита представителя США в Москву 6 августа.



«Джулиана Галлина и ее семья пережили невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, который боролся с проблемами психического здоровья, погиб во время боевых действий в Украине. ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности», — заявил представитель ЦРУ в комментарии для CNN.



25 апреля этого года издание «Важные истории» написало, что Майкл Глосс погиб на войне в Украине. По данным журналистов, он подписал контракт с Министерством обороны России в 2023 году и впоследствии оказался на фронте в составе российских ВДВ. В социальных сетях Глосс публиковал фотографии с Красной площади в Москве, поддерживал российскую агрессию в Украине и критиковал «западную пропаганду».



На следующий день ЦРУ подтвердило гибель сына сотрудницы ведомства. Джулиан Галлина, мать погибшего Майкла Глосса, получила назначение на должность заместителя директора ЦРУ в 2024 году, когда Глосс уже воевал в Украине.



Ранее сообщалось, что Путин передал Уиткоффу «Орден Ленина». Это советская награда, которая вручалась за выдающиеся заслуги на гражданском поприще. Ею отмечали и разведчиков высокого уровня — например, британца Кима Филби, одного из руководителей спецслужб, который оказался двойным агентом и работал на СССР.





