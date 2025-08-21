В Гори начали процедуру импичмента главы сакребуло после благодарностей российским войскам

Представители оппозиционного «Национального движения» инициировали процедуру импичмента председателя сакребуло Гори Давида Размадзе после его скандального заявления о российско-грузинской войне в августе 2008 года.



«Председатель сакребуло Гори Давид Размадзе неоднократно делал пророссийские и предательские заявления, но опубликованное вчера интервью, в котором он благодарит оккупантов за то, что они вошли в Гори во время войны 2008 года, выходит за любые моральные и правовые рамки», — заявил один из членов фракции ЕНД Бека Корчилава.



Для начала процедуры необходимы голоса 12 депутатов. В ЕНД призвали «не прятаться от импичмента Размадзе» представителей оппозиционной партии «Гахария — За Грузию». Позже там заявили, что поддерживают отстранение главы сакребуло Гори.



Позиция независимых депутатов горсовета остается неясна. Их голоса станут решающими в случае, если вопрос вынесут на голосование.



Между тем, сегодня у здания сакребуло прошла протестная акция, участники которой призвали Размадзе уйти в отставку.



Причиной скандала стало интервью Размадзе The New York Times, в котором чиновник назвал ввод российских войск в Гори в 2008 году «миротворческой операцией», спасшей город от «мародерствующих хулиганов» правительства Михаила Саакашвили.



Когда шокирующие цитаты горийского чиновника разлетелись по местным СМИ, Размадзе заявил, что его слова исказили. Автора статьи он назвал «адвокатом Саакашвили» и допустил, что пожалуется на него в суд, если его поддержат коллеги по партии.



