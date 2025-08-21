Депутат парламента Великобритании считает разумным требованиене признавать полномочия «Грузинской мечты»

21.08.2025





Депутат парламента Великобритании Джеймс Макклири в интервью телекомпании Pirveli пояснил причины, по которым он поддерживает прекращение полномочий делегации «Грузинской мечты» в Совете Европы:



«Исходя из предыдущего заявления, обязывавшего «Грузинскую мечту» улучшить ситуацию в соответствии с принципами демократии, на что у неё было время, мы увидели отсутствие явных признаков выполнения требований со стороны партии «Грузинская мечта».



Напротив, мы увидели более тревожные действия, которые ухудшили ситуацию. Среди таких – арест лидеров оппозиции. Это следующий уровень эскалации: вы не выполнили то, что от вас требовалось, и не соблюдаете стандарты Совета Европы, обязательные для государств-членов. Поэтому совершенно разумное требование – не признавать полномочия «Грузинской мечты», чтобы делегация «Мечты» не смогла принять участие.



Грузия – не первая страна, оказавшаяся в подобной ситуации. Россия больше не является членом Совета Европы после аналогичных процессов и из-за своих действий в Украине. Я считаю, что это очень серьёзная проблема. В более широком контексте это показывает, насколько многие европейские страны обеспокоены происходящими в Грузии процессами.



Именно поэтому мы подняли вопрос в Палате общин о режиме санкций, в частности, о санкциях против Бидзины Иванишвили и связанных с ним лиц.



Наблюдается значительный регресс в отношении демократических принципов, которые мы должны отстаивать в Грузии. Поэтому то, что вы видите в Совете Европы – это выражение недовольства действиями правительства. Их недавние действия абсолютно шокируют. Мы видели избиения людей на улицах, произвольные задержания, вынесение приговоров без соблюдения надлежащей правовой процедуры, что абсолютно шокирует, поэтому необходимо послать грузинскому правительству чёткий сигнал о том, что это неприемлемо», — заявил Макклири.





