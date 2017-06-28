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Мэрия Тбилиси покрыла асфальтом рельсы (+фото)
28.06.2017 12:29
В тбилисском районе Дидубе в течение 7 часов была приостановлена работа на одном из железнодорожных тупиков - соответствующая служба мэрии покрыла асфальтом рельсы на действующей ветке.
Поезд, который должен перевозил строительный материал в один из складов в Дидубе, простоял семь часов. Машинист, который несколько раз в день проходит этот путь, ночью обнаружил, что мэрия покрыла асфальтом на железнодорожные рельсы. Асфальтовое покрытие на действующих рельсах парализовало перевозку груза.
В кадрах, снятых очевидцами ночью, видно, что были мобилизованы рабочие с целью убрать асфальт.
Очевидец Георгий Каджая рассказал "Рустави 2", что рабочие, которые пришли исправить ошибку, допущенную мэрией, не смогли урегулировать проблему, и движение поезда было восстановлено лишь после того, как местные своими силами очистили рельсы.
Население заявило, что местные предупредили рабочих фирмы-подрядчика мэрии, которые положили асфальт на действующие рельсы, что они допускают ошибку, но никто их не послушался.
В ведомстве Давида Нармания не захотели прокомментировать ситуацию.
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