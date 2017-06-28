Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилиси покрыла асфальтом рельсы (+фото)


28.06.2017   12:29
В тбилисском районе Дидубе в течение 7 часов была приостановлена работа на одном из железнодорожных тупиков - соответствующая служба мэрии покрыла асфальтом рельсы на действующей ветке.

Поезд, который должен перевозил строительный материал в один из складов в Дидубе, простоял семь часов. Машинист, который несколько раз в день проходит этот путь, ночью обнаружил, что мэрия покрыла асфальтом на железнодорожные рельсы. Асфальтовое покрытие на действующих рельсах парализовало перевозку груза.

В кадрах, снятых очевидцами ночью, видно, что были мобилизованы рабочие с целью убрать асфальт.

Очевидец Георгий Каджая рассказал "Рустави 2", что рабочие, которые пришли исправить ошибку, допущенную мэрией, не смогли урегулировать проблему, и движение поезда было восстановлено лишь после того, как местные своими силами очистили рельсы.

Население заявило, что местные предупредили рабочих фирмы-подрядчика мэрии, которые положили асфальт на действующие рельсы, что они допускают ошибку, но никто их не послушался.

В ведомстве Давида Нармания не захотели прокомментировать ситуацию.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия будет поставлять минводы в Афганистан
Строительство Сенакского цементного завода может возобновиться через месяц
НБГ призывает население к осторожности при размещении сбережений в финансовые организации
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назначил своим Послом доброй воли в Грузии известного музыканта
Более пятидесяти выпускников в Северной Осетии "завалили" два обязательных предмета по ЕГЭ
В Северной Осетии открыли новую мечеть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна