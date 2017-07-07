Лагазидзе: Оппозиция уже допустила главную ошибку не договорившись об едином кандидате

07.07.2017 19:03 Оппозиция уже допустила главную ошибку, поскольку не смогла договориться об одном кандидате – заявлет политолог Хатуна Лагазидзе, говоря о проводимых в нынешнем году выборах местного самоуправления.



"Я не подразумеваю, чтобы кандидаты пророссийских и прозападных сил объединились под одним кандидатом, однако не был избран один независимый кандидат, которого бы поддержали основные политические силы. Сегодня оппозиционные силы вместо того, чтобы конкурировать с властью, выступают конкурентами друг друга. Это означает, что они отбирают голоса друг у друга, особенно разговор идет о "Национальном движении" и "Европейской Грузии". Они потеряют очень много голосов в борьбе друг с другом. В то же время очевидно, что оппозиция фактически борется за второе место. Рейтинги известны всем, и самое главное для них, зафиксироваться главной оппозиционной силой"- заявила Лагазидзе.



Наряду с этим, по мнению Хатуны Лагазидзе, главной проблемой оппозиции является то, что общество не верит в их способность победить.



"Интересно, куда пойдут голоса неопределившихся избирателей, которые в выборах 2016 года склонились к "Грузинской мечте". Из опасения, что "Национальное движение" и Михеил Саакашвили вернутся с реваншем, они проголосовали за "Грузинскую мечту". На сегодня у правящей партии нет образа врага. Исходя из этого, неопределившийся избиратель не пойдет ни к "Грузинской мечте", ни к оппозиционным силам. Это ресурс для независимого кандидата, но и этот независимый кандидат обязательно должен убедить в том, что способен выиграть. В противном случае эти избиратели останутся дома. Мы получим низкую явку, что как всегда, на руку власти"- заявила Хатуна Лагазидзе.

















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