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В Польше снесут все советские памятники


17.07.2017   22:14
В понедельник, 17 июля, президент Республики Польша Анджей Дуда утвердил внесенные поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, в которых речь идет о сносе памятников советской эпохи. Документ с поправками опубликовала пресс-служба президента Польши.

"Президент подписал закон от 22 июня 2017 года о внесении изменений в Закон о запрете пропаганды коммунизма или любого другого тоталитарного режима в названиях зданий, сооружений и общественных помещений", - сообщили в пресс-службе польского президента.

Стоит отметить, что, согласно документу, он вступит в силу в октябре, то есть через три месяца после его утверждения.






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