В Польше снесут все советские памятники

17.07.2017 22:14 В понедельник, 17 июля, президент Республики Польша Анджей Дуда утвердил внесенные поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, в которых речь идет о сносе памятников советской эпохи. Документ с поправками опубликовала пресс-служба президента Польши.



"Президент подписал закон от 22 июня 2017 года о внесении изменений в Закон о запрете пропаганды коммунизма или любого другого тоталитарного режима в названиях зданий, сооружений и общественных помещений", - сообщили в пресс-службе польского президента.



Стоит отметить, что, согласно документу, он вступит в силу в октябре, то есть через три месяца после его утверждения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

