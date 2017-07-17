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В Польше снесут все советские памятники
17.07.2017 22:14
В понедельник, 17 июля, президент Республики Польша Анджей Дуда утвердил внесенные поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, в которых речь идет о сносе памятников советской эпохи. Документ с поправками опубликовала пресс-служба президента Польши.
"Президент подписал закон от 22 июня 2017 года о внесении изменений в Закон о запрете пропаганды коммунизма или любого другого тоталитарного режима в названиях зданий, сооружений и общественных помещений", - сообщили в пресс-службе польского президента.
Стоит отметить, что, согласно документу, он вступит в силу в октябре, то есть через три месяца после его утверждения.
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