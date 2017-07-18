В Доме юстиции действует мошенническая схема по предоставлению вида на жительство - СМИ

18.07.2017 19:25 За помощь гражданам других стран в получении вида на жительство в Грузии, агентства, специально созданные для этой услуги, берут от 2 000 до 3 000 долларов.



Информационному агентству "Пирвели" стало известно, что в последнее время работа со свидетельством о проживании в Грузии стала достаточно популярной и доходной.



Существуют компании, и конкретные физические лица, которые помогают в получении вида на жительство иностранным гражданам, не имеющим гражданство Грузии.



Бывший сотрудник одной из таких компаний в интервью ИА "Пирвели" говорит, что ежедневно десятки иностранных граждан хотят получить вид на жительство, но из-за того, что не владеют грузинским языком, попадают в эту ловушку.



"Компания помогает им в сборе всех документов, необходимых для получения свидетельства о жительстве. В основном им помогают в получении вида на жительство на год. У меня не было непосредственного соприкосновения с ними, это делают руководители компании, о сумме тоже они договариваются, но знаю, что данная услуга обходится от 2000 до 3 000 долларов США. Для этого компания делает им фальшивую справку с места работы, или о бизнес деятельности. Необходимо чтобы у иностранца был открыт счет в каком-либо банке, действующем в Грузии"- говорит бывший сотрудник одной из таких компаний, имени которого по его же просьбе не называем.



"Пирвели" говорил также с гражданином Индии, находящимся в Грузии с видом на жительство. По словам респондента, 90% индийцев приезжают в Грузию только для того, чтобы затем уехать в какую-либо европейскую страну. Здесь не подразумеваются студенты, которые приехали учиться.



"Лично мне в одном из агентств в Индии сказали, что из Грузии легко сделать шенгенские визы. Очень многие мои знакомые приехали сюда с этой целью. В действительности в Грузии нет никаких условий для работы, я уже шесть месяцев нахожусь здесь, и все еще не нашел работу. Жду, чтобы помогли сделать шенгенскую визу. Ее тоже делают грузины посредством знакомых в посольствах. Но я слышал, что последние 2-3 месяца в Грузию не пропускают граждан Индии, из-за чего большинство едет в Азербайджан, делает там вид на жительство, а потом переходит в Грузию"- заявил гражданин Индии.



Представителей таких компаний можно встретить у Дома юстиции. По словам наших респондентов, растерянным туристам они рекомендуют, чтобы не получить возможный отказ, взять с их помощью гарантированное свидетельство.



Исходя из того, что в действительности стоимость вида на жительство составляет максимум 65 лари, получается, что с учетом минимальных затрат ловкие грузины с большой прибылью используют эту сумму.



Не известно, проверяет ли Дом юстиции информацию о бизнес деятельности и рабочем месте, однако факт, что таким компаниям никто не мешает в том, чтобы найти новые пути сколотить деньги.



По состоянию на 2017 год статистический показатель иностранных граждан, имеющих вид на жительство такой: с 1 сентября 2014 года по сегодняшний день разрешение рабочего вида на жительство в Грузии выдали 22 362 нерезидентам.



Вид на жительство выдается двух типов, постоянный, и временный. Временный вид на жительство выдается лицам, имеющим разрешение на временное проживание, а также лицам со статусом беженца или гуманитарным статусом. Постоянный вид на жительство выдается лицам, которым на основании заключения соответствующего агентства присвоили разрешение на постоянное жительство. Получение вида на жительство в Доме юстиции стоит от 30 до 65 лари.

















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