«Республиканская партия»: События у ГЖД показывают, что правоохранительная структура является репрессивной машиной

25.08.2017 18:01 "Республиканская партия" требует дать правильную правовую оценку задержанию участников акции перед зданием департамента "Железной дороги Грузии", и фактам предположительного превышения полномочия полицией по отношению к ним.



"Интерпрессньюс" сообщили в партии, что "Республиканская партия" также осуждает задержание вчера в Батуми членов организации "Движение равноправия", и требует поставить вопрос ответственности полицейских, подозреваемых в оскорблении граждан на почве гомофобии.



"Развитые вчера события еще раз явствуют, что правоохранительная структура является машиной осуществления репрессий против граждан страны.



На акции солидарности, проведенной у здания "ЖД Грузии", на фоне физического противостояния и шума задержали 10 человек, в том числе сотрудников железной дороги, объявивших голодовку, которые уже 11 дней голодают с требованием отставки высоких чиновников железной дороги.



А также вчера в Батуми задержали сотрудников неправительственной организации "Движение равноправия" Левана Берианидзе и Торнике Кусиани. По совам адвоката, их сначала избили на гомофобской почве, а потом доставили в отделение, нанесли физическое и словесное оскорбление.



Когда правоохранительные структуры в стране служат интересам власти, когда гомофобия настолько распустила корни в структуре, что только по этой причине существующая система может обречь людей, недопустимо бездействие гражданского общества. Мы все вместе должны активно бороться за изменение существующей уродливой системы.



"Республиканская партия" требует дать правильную правовую оценку задержанию участников акции перед зданием администрации Железной дороги Грузии, и предположительным фактам превышения полномочия полицией по отношению к ним.



"Республиканская партия" осуждает гомофобию, и также требует от прокуратуры срочно начать расследование задержания сотрудников "Движения равноправия", незамедлительно поставить вопрос ответственности полицейских, подозреваемых в оскорблении граждан на почве гомофобии"- говорится в заявлении партии.



















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