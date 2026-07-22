Полиция Квемо Картли арестовала двух человек по обвинению в групповом насилии

22.07.2026 14:25





Сотрудники районного отделения Гардабани полицейского управления Квемо Картли Министерства внутренних дел арестовали двух человек по обвинению в групповом насилии.



В ходе расследования выяснилось, что во время бытового конфликта обвиняемые физически избили мужчину из деревни и скрылись с места происшествия.



В результате оперативных мер и следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, оба обвиняемых были арестованы вскоре после инцидента.



Расследование ведется в соответствии с первой частью статьи 126 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.





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