Каладзе обещает до полмиллиарда лари на реабилитацию исторических кварталов Тбилиси

15.09.2017 20:30 Согласно программе урбанистской политики кандидата в мэры "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, в течение следующих четырех лет на реабилитацию исторических кварталов столицы будут потрачены до пол миллиарда лари.



Вместе с Кахи Каладзе программу реабилитации исторических ареалов Тбилиси из десяти пунктов представил юрист Грузинской мечты Ираклий Хмаладзе.



"Для нас исторические кварталы очень важны. Это облик и богатство города. Даем слово, что нашей политике в данном контексте будет уделяться особое внимание. На примере проспекта Агмашенебели все видят, насколько важна реабилитация старого Тбилиси. В старые кварталы приходит новая жизнь, и соответственно, в течение следующих четырех лет будут осуществлены масштабные проекты"- заявил кандидат в столичные мэры от "Грузинской мечты".



По данной программе, среди ареалов реабилитации есть площадь Орбелиани, территория, прилегающая к Сухому мосту, Площадь Гудиашвили, Земо Калаубани, Квемо Калаубани, улица Котэ Абхази, улица Нико Пиросмани, улицы Сулхана-Саба Орбелиани и Павле Ингороква, улица Гудиашвили, и исторические сады.



"В течение следующих четырех лет мы собираемся осуществить программу реабилитации исторических ареалов из десяти пунктов, стоимостью до пол миллиарда лари. В городе до 1 700 памятников культурного наследия, которые в основном состоят из площадей, улиц, зданий, подъездов, что требуется беречь и охранять. У нашей команды есть видение, как надо ухаживать за ними. Надо провести реинвентаризацию, и последовательно и поэтапно восстановить их, а также заботится об уходе уже восстановленных мест"- заявил Ираклий Хмаладзе.



Кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Каха Каладзе говорил о значении охраны культурного наследия, и отметил, что развитию урбанистической политики в данном направлении будет уделяться особое внимание.



Выборы самоуправления состоятся 21 октября текущего года.

















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